Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Napoli cade, l’Inter vola a -1”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della ressa che c'è in vetta alla classifica del campionato di Serie A, con 5 squadre raggruppate in 4 punti ... aspettando la sesta. Il Napoli, capolista del torneo, perde 0-3 in casa contro l'Atalanta (doppietta di Ademola Lookman e gol di Mateo Retegui) e resta, dunque, a quota 25 punti.