Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ora di Inzaghi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che questa sera, alle ore 21:00, affronta a 'San Siro' il Barcellona per la terza partita del Gruppo C della Champions League 2022-2023. Il tecnico nerazzurro si gioca la conferma: potrebbe dover rinunciare, però, a Lautaro Martínez. Qualora il 'Toro' non ce la facesse, spazio alla coppia Edin Džeko-Joaquín Correa in attacco.