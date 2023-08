Prima pagina Corriere dello Sport: “Osi frena, Lukaku via libera”

Alla Roma serve un centravanti e, dopo le difficoltà nell'arrivare a Marcos Leonardo del Santos , i giallorossi ci stanno provando per l'esperto Marko Arnautovic del Bologna . I felsinei, però, fanno muro perché non vorrebbero cedere l'austriaco. I capitolini, nel frattempo, valutano un'offerta di 25 milioni di euro del Nottingham Forest per Roger Ibañez .

In casa Lazio, il Presidente Claudio Lotito è scatenato: preso Daichi Kamada, arrivato ieri nella Capitale, ora è il momento di Samuele Ricci (Torino). L'Inter è in pressing per rilevare il portiere Yann Sommer dal Bayern Monaco, mentre, in Serie B, il TAR riammette il Lecco al torneo. Escludendo ancora, però, la Reggina di Filippo Inzaghi.