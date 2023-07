Prima pagina Corriere dello Sport: “Missione Big Rom”

I bianconeri, intanto, fissano il prezzo per Denis Zakaria, Federico Chiesa e Dušan Vlahović, cercando per loro squadra in Premier League. I giallorossi spingono per Gianluca Scamacca del West Ham mentre i rossoneri attendono il via libera per Christian Pulisic. La Roma, intanto, prepara una nuova offerta per Davide Frattesi e tiene aperte le piste Daichi Kamada, Renato Sanches e Marcel Sabitzer. Ripreso Diego Llorente dal Leeds United.