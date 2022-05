Prima pagina Corriere dello Sport: “Seedorf: ‘Pioli lo merita’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 4 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva al 'Professore' Clarence Seedorf. L'ex centrocampista del Milan ha parlato della volata Scudetto tra i rossoneri e l'Inter, spiegando come, per il lavoro fatto, il tecnico del Diavolo Stefano Pioli meriterebbe di portare a casa il tricolore.

In casa Juventus, invece, Leonardo Bonucci ha detto che i bianconeri non sono stati competitivi per il titolo per via dei tanti giovani presenti in rosa. Accendendo, di fatto, un dibattito. Mentre al Napoli si pensa a come programmare il futuro, sempre con Luciano Spalletti, ed alla Roma si godono Nicola Zalewski, centrocampista polacco che si è fatto spazio nell'undici titolare di José Mourinho, ottime notizie da Siniša Mihajlović.

Dimesso due giorni fa dall'ospedale in buone condizioni, ieri si è concesso una passeggiata nel verde della Capitale. Infine, questi sono giorni di Champions League: ieri il Liverpool ha conquistato la finale superando in rimonta (da 0-2 a 3-2) il Villarreal in Spagna. Stasera spazio a Real Madrid-Manchester City per scoprire l'altra finalista. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 maggio 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI