Prima pagina Corriere dello Sport: Juve graffiata da Raspadori

Apre Khvicha Kvaratskehlia , pareggia Federico Chiesa , decide il graffio di Giacomo 'Jack' Raspadori dopo il rigore sbagliato da Victor Osimhen . In 95' pieni di fascino, successo, dunque, dei padroni di casa in una partita dove il centravanti ospite, Dušan Vlahović , ha fallito tante occasioni.

Stasera l' Inter , che riceverà il Genoa a 'San Siro' nel 'Monday Night' delle ore 20:45 , può chiudere in via definitiva i giochi Scudetto andando a + 15 sui bianconeri e a + 16 sul Milan . Dietro le tre storiche grandi del nostro calcio, una squadra che grande lo è stata, a lungo, soprattutto negli anni Sessanta.

Il Bologna di Thiago Motta, infatti, ribalta l'iniziale gol di Ademola Lookman grazie alle reti di Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson, vince 1-2 in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini ed è da solo al quarto posto in classifica, in piena zona Champions, a + 4 sulla Roma e a + 5 proprio sulla 'Dea'. Sesta vittoria di fila per i rossoblu: non accadeva da 57 anni.