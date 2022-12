Prima pagina Corriere dello Sport: “Vendono la Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 3 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del futuro della Juventus. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano della Exor disposta a cedere il club bianconero. John Elkann vorrebbe concretizzare il tutto entro la seconda parte del 2023. Intanto, entro Natale ci saranno i nomi del nuovo Consiglio d'Amministrazione. La società in imbarazzo per le intercettazioni uscite nelle ultime ore.

Si parla, quindi, di calciomercato e, in particolare, della missione degli osservatori del Napoli in Turchia. Il club di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per anticipare le mosse del Milan su due gioielli del Fenerbahçe, ovvero Arda Güler e Ferdi Kadıoğlu. Proseguono, nel frattempo, i Mondiali in Qatar: impresa della Corea del Sud, che batte il Portogallo per 2-1 all'ultima giornata del Girone H e accompagna i lusitani agli ottavi.

Fuori per differenza reti l'Uruguay. La Svizzera, invece, con la vittoria per 3-2 sulla Serbia, si unisce al Brasile nel passaggio del turno del Girone G. Oggi Olanda-USA e Argentina-Australia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

