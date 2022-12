Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku, Mondiali e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 3 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter. 'Big Rom', dopo il flop ai Mondiali in Qatar con il Belgio, va verso la permanenza in nerazzurro - in prestito dal Chelsea - anche nella prossima stagione. Si parla, poi, della rassegna iridata con i risultati delle sfide di ieri: qualificazione agli ottavi di finale anche per Corea del Sud e Svizzera, che accompagnano alla fase a eliminazione diretta Portogallo e Brasile. Oggi in campo Olanda-USA (ore 16:00) e Argentina-Australia (ore 20:00). Sarà la partita numero 1000 in carriera per Lionel Messi. Ampio spazio, quindi, ai problemi della Juventus: 'Vecchia Signora' nei guai per i 19,9 milioni di euro che deve ancora a Cristiano Ronaldo, ma, soprattutto, inizia a farsi strada la possibilità di pene sportive inflitte dalla UEFA. Si va dalla multa all'esclusione dalle coppe.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 3 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del futuro della Juventus. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano della Exor disposta a cedere il club bianconero. John Elkann vorrebbe concretizzare il tutto entro la seconda parte del 2023. Intanto, entro Natale ci saranno i nomi del nuovo Consiglio d'Amministrazione. La società in imbarazzo per le intercettazioni uscite nelle ultime ore. Si parla, quindi, di calciomercato e, in particolare, della missione degli osservatori del Napoli in Turchia. Il club di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per anticipare le mosse del Milan su due gioielli del Fenerbahçe, ovvero Arda Güler e Ferdi Kadıoğlu. Proseguono, nel frattempo, i Mondiali in Qatar: impresa della Corea del Sud, che batte il Portogallo per 2-1 all'ultima giornata del Girone H e accompagna i lusitani agli ottavi. Fuori per differenza reti l'Uruguay. La Svizzera, invece, con la vittoria per 3-2 sulla Serbia, si unisce al Brasile nel passaggio del turno del Girone G. Oggi Olanda-USA e Argentina-Australia.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 3 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus. Il dimissionario Consiglio d'Amministrazione ha riscritto il bilancio della stagione 2021-2022 accogliendo soltanto in parte i rilievi della Consob. Ribadisce, così, la propria innocenza. Nel caos provocato anche dalle intercettazioni, le istituzioni del calcio italiano invitano a non fare la caccia alle streghe. Intanto, oggi il Torino compie 118 anni e Davide Vagnati, direttore sportivo granata, appena tornato dalla missione in Qatar, vorrebbe regalare qualche gioiello dei Mondiali al tecnico Ivan Jurić. Da Hiroki Ito a Timothy Weah, passando per Sofiane Boufal. Nella rassegna iridata, ieri, avanti Corea del Sud e Svizzera: a casa - tra le polemiche arbitrali - l'Uruguay e la Serbia di Dušan Vlahović, tornato però al gol in Nazionale. Stasera in campo l'Argentina di Lionel Messi, con il 'Fideo' Ángel Di María in dubbio.