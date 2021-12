Prima pagina Corriere dello Sport – Napoli, Milan e Inter: l’ammucchiata

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 3 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 3 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In prima pagina il titolo 'l'ammucchiata' è significativo. Milan e Inter, infatti, approfittano del pareggio del Napoli e danno vita ad una lotta apertissima per il primo posto. Lucian Spalletti è a +1 da Stefano Pioli e a +2 da Simone Inzaghi. A destra troviamo la sconfitta della Roma contro un Bologna che vola sempre più in alto in classifica. Inoltre José Mourinho perde Rick Kardsorp e Tammy Abraham per la sfida contro il suo passato nerazzurro.