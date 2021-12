Quotidiani sportivi, le prime pagine: vincono Milan, Inter ed Atalanta

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sorpasso di Milan (38 punti) e Inter (37) ai danni del Napoli (36), fino al pomeriggio di ieri capolista in Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli liquidano 2-0 la Salernitana a 'San Siro', mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi vincono 3-0 in casa della Roma dell'ex José Mourinho. Al 'Diego Armando Maradona', infine, passa l'Atalanta (3-2) contro gli azzurri di Luciano Spalletti in formazione rimaneggiata. Stasera, ore 20:45, all'Allianz Stadium c'è Juventus-Genoa e Massimiliano Allegri schiererà la coppia Paulo Dybala-Álvaro Morata per cercare di scardinare la retroguardia dei rossoblu di Andriy Shevchenko.