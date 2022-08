Prima pagina Corriere dello Sport: “Allarme Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 agosto 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 3 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di allarme per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba, infatti, ha deciso di non operarsi al menisco perché vuole salvare la sua partecipazione ai Mondiali. Oggi vertice di calciomercato in casa bianconera: c'è preoccupazione viste le tante uscite stagionali.

Il Milan, finalmente, ha preso ed annunciato Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, classe 2001, ha firmato per cinque anni e ha parlato a 'Milan TV', dicendosi emozionato per essere stato scelto dal club rossonero. In casa Napoli, invece, passo indietro di Luciano Spalletti quando gli si parla di Scudetto: il tecnico sostiene come la riduzione del monte ingaggi non sia compatibile con la lotta al vertice. Intanto, però, aspetta il portiere Kepa Arrizabalaga dal Chelsea.

Svolta, per chiudere, in Premier League: il V.A.R. sarà pubblico. Dopo le partite si potranno conoscere i dialoghi tra arbitri ed addetti alla tecnologia, per un torneo più trasparente possibile. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 3 agosto 2022