Quotidiani sportivi, le prime pagine: sfida De Ketelaere-Lukaku e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità dell'arrivo di Charles De Ketelaere al Milan. Il belga ha firmato per cinque anni e scelto la maglia numero 90. La stessa che aveva al Bruges, la stessa che, nell'Inter, quest'anno indosserà un altro belga, Romelu Lukaku. Il derby Scudetto è già iniziato! Interviste esclusive con due grandi ex tra i rossoneri e i nerazzurri: Roberto Donadoni da una parte, Walter Zenga dall'altra. Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha deciso di non operarsi al menisco: ha optato per la terapia conservativa. Rientrerà a settembre. Cresce, intanto, la Roma di José Mourinho, che si prepara ad una stagione migliore dell'ultima. Il Napoli di Luciano Spalletti, invece, ha messo nel mirino il portiere Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Giacomo Raspadori (Sassuolo). Intervista, infine, a Thomas Henry, nuovo attaccante dell'Hellas Verona, che ha rivelato di aver rifiutato la MLS per vestire la maglia gialloblu.