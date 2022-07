Prima pagina Corriere dello Sport: anche il Napoli chiama Dybala

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 3 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'inserimento del Napoli alla corsa per Paulo Dybala, accostato con insistenza anche al Milan. I rossoneri, inoltre, fanno sul serio per Hakim Ziyech del Chelsea: Paolo Maldini lavora per un'operazione 'alla Lukaku'. Intanto l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Henrik Mhkitaryan.