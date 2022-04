Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve-Inter, ultima chiamata”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 3 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di 'ultima chiamata' per lo Scudetto per Juventus e Inter, che si affronteranno alle ore 20:45 all'Allianz Stadium nella grande sfida di questo turno di Serie A. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, punta, in attacco, sulla coppia formata da Paulo Dybala e Dušan Vlahović; per Simone Inzaghi, che recupera Marcelo Brozović, questa partita è come una finale.