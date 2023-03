Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, eccolo!”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 3 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre mostrando le 100 pagine del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di 15 punti in classifica nel campionato in corso. Per il quotidiano romano ci sono almeno 9 motivi per cancellare la precedente sentenza.