Prima pagina Corriere dello Sport: “Sempre più Allegri”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 3 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 3 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia . La 'Vecchia Signora' di Massimiliano Allegri è passata, 1-0 , sul campo della Fiorentina grazie ad un colpo di fortuna: cross di Juan Cuadrado al 91' e sciagurata autorete di Lorenzo Venuti . Decimo risultato utile consecutivo per i bianconeri, che, così, ipotecano la finale del trofeo nazionale.

Intanto, in vista di Napoli-Milan di domenica sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', ci sarà il tutto esaurito: nella città partenopea sale la febbre da Scudetto. Intervista esclusiva con Giovanni Galli, doppio ex, che parla di come potrà andare la partita. Ma al 'CorSport' parla anche Mario Balotelli, che non si sente inferiore né a Lionel Messi né a Cristiano Ronaldo. Testa a parte.