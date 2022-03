Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, colpo a Firenze in Coppa Italia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del colpo esterno della Juventus di Massimiliano Allegri, che vince 1-0 in casa della Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. Decisivo un autogol di Lorenzo Venuti al 91'. Contestato Dušan Vlahović, ex della partita. In alto, sotto la testata, si parla di Sven Botman, che sarà il primo acquisto del Milan nel prossimo calciomercato estivo: accordo raggiunto con il difensore olandese, contratto di cinque anni a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Ora il Diavolo negozia con il Lille per definire l'operazione. Il Napoli, invece, per sostituire Lorenzo Insigne, vuole Adnan Januzaj, esterno offensivo belga della Real Sociedad. Domenica sera, al 'Maradona', si affronteranno proprio Napoli e Milan: il tecnico rossonero Stefano Pioli pensa di mettere Franck Kessié in marcatura su Fabián Ruiz. Chiusura, dunque, con Nicolò Barella, punto di forza dell'Inter che, però, sta attraversando un periodo di forma non ottimale e con Roman Abramović, che ha deciso di vendere il Chelsea.