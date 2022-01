Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, tutto contro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 3 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri, infatti, avranno tre big match di fila alla ripresa delle ostilità. Due di Serie A, contro Napoli e Roma, più la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. La Lega Calcio ha deciso di non spostarla: si giocherà il 12 gennaio. Il tutto tra casi CoVid e la prossima cessione di Álvaro Morata al Barcellona.