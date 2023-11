Prima pagina Corriere dello Sport: “Il caro Dusan”

Partita che arriva in un momento in cui il club di Corso Galileo Ferraris vorrebbe allungare il contratto del suo numero 9, spalmandone lo stipendio: il giocatore, però, appare gelido su questo fronte. Motivo per cui la Juve ha iniziato le manovre per Beto dell'Everton.

Intanto Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, riparla di Romelu Lukaku in un'intervista, accusando 'Big Rom' di aver mancato di educazione e rispetto nei riguardi dei nerazzurri la scorsa estate: sul mercato, seguito per il futuro Andrea Colpani (Monza).

Tra il parere di Papa Francesco sul più grande di sempre nel mondo del calcio (tra gli argentini Diego Armando Maradona e Lionel Messi, scelto il brasiliano Pelé) e i risultati di ieri in Coppa Italia (avanti Cagliari, Parma e Genoa), spazio a Napoli e Milan. Mentre Rudi Garcia, per il derby contro la Salernitana, medita di giocare con il 4-2-3-1, i rossoneri sono in pressing per convincere Zlatan Ibrahimović a tornare in società.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 2 novembre 2023

