Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Inter, ride solo il Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 2 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come sia il Napoli di Luciano Spalletti a sorridere dello 0-0 tra Milan e Inter maturato in occasione del derby di Milano di ieri sera a 'San Siro', semifinale di andata di Coppa Italia. La squadra di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi, infatti, hanno girato a vuoto e questo, per il quotidiano romano, sarebbe un segnale per i partenopei in vista della lotta per lo Scudetto.