Quotidiani sportivi, le prime pagine: pari nel derby di Coppa Italia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il pareggio, 0-0, tra Milan e Inter nel derby di Milano valido per le semifinali di andata di Coppa Italia. Meglio i rossoneri di Stefano Pioli rispetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi, ma le due squadre meneghine rinviano ancora l'appuntamento con la vittoria. Prosegue, dunque, il calo di entrambe e diventa preoccupante anche in ottica della corsa Scudetto. Prima del match, trasmesso a 'San Siro' un toccante messaggio dell'ex rossonero Andriy Shevchenko contro la guerra in Ucraina. Stasera, al 'Franchi', spazio all'altra semifinale tra Fiorentina e Juventus: bianconeri in emergenza totale, ma con l'ex Dušan Vlahović contro il suo recente passato. Intervista esclusiva con l'ex Presidente viola, Vittorio Cecchi Gori: lui il serbo non l'avrebbe mai venduto. Si parla, quindi, della nuova Atalanta 'americana' e, con Alberto Bigon, del Napoli di Luciano Spalletti: secondo lui per il titolo sarà decisivo Victor Osimhen.