Prima pagina Corriere dello Sport: “Zaniolo, scoppia il caso”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il caso Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il direttore sportivo del club capitolino, Tiago Pinto, non lo ha confermato al 100% e, pertanto, iniziano a sommarsi i 'rumors' di mercato. Sull'attaccante esterno della Nazionale Italiana ci sarebbero in agguato Juventus e Tottenham.