Prima pagina Corriere dello Sport: “Messi chicos”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 1° dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Polonia-Argentina dei Mondiali in Qatar : vittoria 0-2 della 'Selección' e passaggio agli ottavi di finale. Lionel Messi ha sbagliato un calcio di rigore, ma ci hanno pensato Alexis Mac Allister e Julián Álvarez a regalare successo e qualificazione all'Albiceleste.

Torna a casa, invece, il Messico di Hirving Lozano , al quale non è bastato vincere 2-1 contro l' Arabia Saudita per passare il turno. Oggi si giocano un posto nella fase ad eliminazione diretta Croazia , Belgio e Marocco nel Girone F e Giappone e Germania nel Girone E.

In caso di fallimento della 'Mannschaft', rischia il posto il Commissario Tecnico Hansi Flick. In alto, sotto la testata, il duro comunicato della Juventus contro la Procura Federale in merito a possibili sanzioni sportive per il caos che ha travolto il club negli ultimi giorni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).