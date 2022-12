Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juve si ribella. Messi vince

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 1° dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 1° dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus in qualità di vicepresidente. Entro Natale ci sarà il nuovo Consiglio d'Amministrazione del club bianconero. Mentre un dirigente, intercettato, parla di situazione brutta ai livelli di Calciopoli, il Presidente della F.I.G.C., Gabriele Gravina, supporta la società torinese, opponendosi a linciaggi mediatici. Spazio, poi, ai Mondiali in Qatar: ieri qualificazione, meritata, dell'Argentina, che ha superato la Polonia per 2-0. Avanti anche l'Australia. Oggi spareggio Croazia-Belgio tra gli interisti Marcelo Brozović e Romelu Lukaku e ultima chance di passaggio del turno per la Germania, che dovrà battere la Costa Rica e sperare che la Spagna faccia altrettanto con il Giappone.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 1° dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Polonia-Argentina dei Mondiali in Qatar: vittoria 0-2 della 'Selección' e passaggio agli ottavi di finale. Lionel Messi ha sbagliato un calcio di rigore, ma ci hanno pensato Alexis Mac Allister e Julián Álvarez a regalare successo e qualificazione all'Albiceleste. Torna a casa, invece, il Messico di Hirving Lozano, al quale non è bastato vincere 2-1 contro l'Arabia Saudita per passare il turno. Oggi si giocano un posto nella fase ad eliminazione diretta Croazia, Belgio e Marocco nel Girone F e Giappone e Germania nel Girone E. In caso di fallimento della 'Mannschaft', rischia il posto il Commissario Tecnico Hansi Flick. In alto, sotto la testata, il duro comunicato della Juventus contro la Procura Federale in merito a possibili sanzioni sportive per il caos che ha travolto il club negli ultimi giorni.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 1° dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della replica della Juventus alla Procura Federale contro possibili sanzioni sportive per via del caos in società degli ultimi giorni. Anche la F.I.G.C., nella persona del Presidente Gabriele Gravina, si schiera al fianco del club di Corso Galileo Ferraris. In alto, sotto la testata, si parla del rinnovo del contratto di Ivan Jurić con il Torino: entro Natale - secondo le rosee previsioni - il tecnico croato siglerà il nuovo accordo fino al 30 giugno 2025. Ampio risalto, poi, concesso ai Mondiali in Qatar con il successo dell'Argentina sulla Polonia e del Messico sull'Arabia Saudita: passa la 'Selección' di Lionel Messi e la Nazionale di Robert Lewandowski, che trovano rispettivamente Australia e Francia. Oggi spareggio Croazia-Belgio e chance di qualificazione per la Germania.