Prima pagina Corriere dello Sport: “Paulo sveglia la Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, che, grazie ad una bella prestazione di Paulo Dybala, va a vincere 2-0 sul campo della Salernitana e si riprende in campionato. Sul fronte societario, intervento di John Elkann, che assicura collaborazione ai magistrati per l'inchiesta 'Prisma' della Procura di Torino. Il tutto mentre la F.I.G.C. studia una riforma per le plusvalenze.