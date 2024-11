Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Fonseca riparte dai ribelli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1° novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei problemi difensivi della Juventus di Thiago Motta. Nelle ultime tre partite, infatti, i bianconeri hanno subito ben 53 tiri in porta e incassato 7 gol. Tutti accusano i difensori centrali, Danilo e Federico Gatti. Ed anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta lavorando per acquistarne uno nuovo nel calciomercato di gennaio. Ma è davvero tutta colpa loro?