Prima pagina Corriere dello Sport: “Il rumore della Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello tra Inter e Juventus in vetta alla classifica di Serie A. Nerazzurri e bianconeri, finora, hanno fatto il pieno di punti negli scontri diretti. Colpisce, invece, il ritardo del Napoli, campione d'Italia in carica: 0,3 punti a partita di media con le prime della classe, nella passata stagione erano 2,2.