Prima pagina Corriere dello Sport: “Un paradiso per due”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le vittorie di Napoli e Milan, che proseguono la loro corsa in vetta alla classifica di Serie A. Gli azzurri passano 0-1 sul campo della Salernitana; i rossoneri vincono 1-2 all'Olimpico contro la Roma. Furia giallorossa contro l'arbitro Fabio Maresca perché, secondo il 'CorSport', assegna un rigore inesistente al Diavolo negandone uno netto a Lorenzo Pellegrini.