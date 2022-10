Prima pagina Corriere dello Sport: “Ancora Mou”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 1° ottobre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 1° ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Roma di oggi pomeriggio alle ore 18:00. Uno dei temi centrali della partita di 'San Siro' è il ritorno di José Mourinho in casa dei nerazzurri, laddove vinse il Triplete nel 2010. Potrebbe essere proprio lui, in caso di una vittoria della Roma, a complicare i piani di Simone Inzaghi, alla disperata ricerca di punti dopo un avvio zoppicante in campionato.

Alle ore 15:00 il Napoli affronta al 'Maradona' il Torino e Luciano Spalletti, tecnico azzurro, in attacco opterà per una staffetta tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Spazio, poi, anche al Milan, che questa sera (ore 20:45) sarà di scena al 'Castellani' di Empoli. Per Stefano Pioli, tecnico rossonero, Charles De Ketelaere è un campione.

Domani sera, invece, in occasione di Juventus-Bologna, la 'Vecchia Signora' si affiderà alla coppia serba Filip Kostić-Dušan Vlahović. Chiosa con l'estero: 6 gol e 8 assist nelle ultime 11 gare per Lionel Messi al PSG; il club, ora, pensa di allungargli il contratto fino al 2025. In Premier League, invece, oggi debutto di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 1° ottobre 2022