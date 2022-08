Prima pagina Corriere dello Sport: “La Roma è avanti e compra ancora”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria in amichevole per 1-0 della Roma sul Tottenham ma, soprattutto, dei prossimi colpi di calciomercato dei giallorossi. In arrivo, infatti, alla corte di José Mourinho, sia il centrocampista Georginio Wijnaldum (PSG) sia l'attaccante Andrea Belotti (svincolato).