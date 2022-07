Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutti al Diavolo!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 1° luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1° luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan . I due dirigenti rimarranno almeno fino al 2024 e, adesso, finalmente può partire la sessione estiva di del Diavolo, rimasto un po' indietro rispetto a Inter e Juventus .

In difesa, obiettivo Abdou Diallo (PSG), a centrocampo Douglas Luiz (Aston Villa) e, per la trequarti, sfida tra Charles De Ketelaere (Bruges), Marco Asensio (Real Madrid), Hamed Junior Traore (Sassuolo) e Hakim Ziyech (Chelsea). Sono ufficialmente da oggi liberi, e in cerca di una squadra, Dries Mertens e Paulo Dybala: dove andranno a giocare?