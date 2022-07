Quotidiani sportivi, le prime pagine: Maldini e Massara, ancora Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il tanto sospirato sì di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan. Ieri sera trovato finalmente l'accordo per il rinnovo dei contratti dei dirigenti rossoneri fino al 2024. Ora può partire il rossonero: c'è anche Paulo Dybala nella lista del Diavolo. Quindi, si parla delle mosse delle rivali dei Campioni d'Italia in carica. La Juventus prende Andrea Cambiaso dal Genoa, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Kristjan Asllani dall'Empoli mentre la Roma ha chiuso per Zeki Çelik del Lille. Chiosa, poi, con l'intervista esclusiva a Christian Vieri, che vede i nerazzurri favoriti nella conquista dello Scudetto 2023 grazie al ritorno di Romelu Lukaku. Senza dimenticare i bianconeri che, con Ángel Di María, metteranno assist per il bomber Dušan Vlahović.