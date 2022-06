Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan coperto d’oro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 1° giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del cambio di proprietà del Milan. Firmato l'accordo vincolante per la cessione del club rossonero da Elliott a RedBird per 1,3 miliardi di euro. Gerry Cardinale, amministratore delegato di RedBird, è in Italia da ieri sera. Elliott, però, resterà all'interno del club rossonero fino alla costruzione del nuovo stadio.