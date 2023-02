Prima pagina Corriere dello Sport: “Secondo Matteo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Inter-Atalanta , primo dei quarti di finale di Coppa Italia . Ieri sera, a 'San Siro', la squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 1-0 grazie ad un gol, nella ripresa, di Matteo Darmian . L'avversario dei nerazzurri nelle semifinali del torneo nazionale scaturirà da Juventus-Lazio di giovedì sera.

Intanto, oggi in programma anche Fiorentina-Torino (ore 18:00) e Roma-Cremonese(ore 21:00). In alto, sotto la testata, si parla della vittoria di Juventus, Real Madrid e Barcellona al Tribunale di Madrid sulla questione SuperLega: UEFA e FIFA non possono sanzionare i club per la volontà di creare una nuova competizione. Spazio, dunque, al caso Nicolò Zaniolo: è rimasto alla Roma, ma dopo aver dimostrato di essere molto confuso.