Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli spietato, Juve asfaltata”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 26 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Juventus, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata 2-1 per gli azzurri di Antonio Conte al 'Maradona'. Sotto per un gol, il primo con la maglia bianconera, di Randal Kolo Muani, i partenopei rimontano nella ripresa con il colpo di testa di André-Frank Zambo Anguissa e il calcio di rigore di Romelu Lukaku.