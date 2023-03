Prima pagina Corriere dello Sport: “Solo Retegui”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della nazionale di Roberto Mancini che ieri sera ha battuto 2-0 Malta grazie ai gol di Retegui e Pessina nonostante una partita non proprio brillante degli azzurri. Intanto la Lazio sarebbe sulle tracce del calciatore oriundo che ha già segnato due gol in due partite con l'Italia.