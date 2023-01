Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve -15. Asfaltata”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della penalità inflitta alla Juventus. Il club bianconero, infatti, è stato penalizzato di 15 punti in classifica dopo il tanto discusso caso plusvalenze. La Procura aveva chiesto nove punti, mentre la Corte federale è andata oltre. Inoltre Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, è stato inibito per due anni.