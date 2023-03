Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, 5 all’alba”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli, ieri vittorioso in trasferta contro il Torino per 4-0. Alla squadra di Spalletti bastano appena cinque vittorie per diventare aritmeticamente campione d'Italia.