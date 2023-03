Prima pagina Corriere dello Sport: “Triderby d’Italia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 19 marzo 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan , sconfitto ieri sera dall'Udinese 3-1 alla Dacia Arena. Nonostante il ko, trova il gol Zlatan Ibrahimovic che diventa così il marcatore più anziano della storia della Serie A.

In basso le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro il Torino. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).