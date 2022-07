Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala-Roma a oltranza”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 17 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa tra la Roma e Dybala, con Tiago Pinto che si troverebbe a Torino per chiudere l'affare. La Joya, riporta il quotidiano, sarebbe stato anche contattato da José Mourinho in persona: le alternative all'argentino sono Lingard e Pasalic. Intanto ieri un'altra amichevole per i capitolini, con Nicolò Zaniolo che continua a segnare.