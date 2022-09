Prima pagina Corriere dello Sport: ' Crisi al Max' | News

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i risultati delle squadre italiane, impegnate ieri sera in Europa League e Conference League. Bene la Roma che ha vinto in casa 3-0 battendo l'Helsinki, decisamente male Lazio e Fiorentina che hanno perso malamente in trasferta contro Midtjylland e Basaksehir. Poco sotto la testata spazio alla crisi della Juventus, con Max Allegri che viene processato sul web. Infine spazio al Napoli, con Raspadori pronto a guidare l'attacco della sua squadra contro il Milan domenica sera.