Prima pagina Corriere dello Sport: “Decide il Maradona”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 13 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria del Milan a discapito del Napoli per 1-0 grazie ad un gol di Ismael Bennacer . Martedì si deciderà il tutto, con le due squadre che si affronteranno nella gara di ritorno al 'Maradona'.

Sotto la testata spazio alla Juventus, con la chiusura del caso stipendi e il club considerato 'sleale'. In basso spazio a Roma e Fiorentina, squadre che, come i bianconeri, scenderanno in campo questa sera per disputare le loro partite di Europa League e Conference League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).