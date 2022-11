Prima pagina Corriere dello Sport: “Coppe, si può”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 8 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 8 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sorteggi delle squadre italiane presenti in Champions League, Europa e Conference League. Secondo il quotidiano romano, solamente il Milan avrebbe pescato la squadra più insidiosa, vale a dire il Tottenham di Antonio Conte, mentre gli altri club, tutto sommato, hanno pescato squadre alla portata.