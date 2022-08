Prima pagina Corriere dello Sport: “Raspadori serve di più”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Roma, una piazza in totale euforia dopo l'acquisto di Georginio Wijnaldum. Saranno ben 65mila i tifosi presenti all'Olimpico per l'amichevole di domani contro lo Shakhtar Donetsk. Poco sopra, invece, spazio dedicato al Napoli, club che ha imbastito una trattativa con il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Sotto spazio ad Inter e Juventus. Brozovic si è ferma per un fastidio al polpaccio, mentre i bianconeri vogliono chiudere per Filip Kostic dell'Eintracht. Intanto ieri c'è stato il debutto in Coppa Italia dell'arbitro donna Ferrieri Caputi. A sinistra, invece, la polemica di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, per il Mondiale che verrà disputato in Qatar. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).