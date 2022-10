Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli Divino” | News

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 5 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle vittorie in Champions League di Inter e Napoli. La squadra di Spalletti viene definita dal quotidiano romano 'divina', in quanto ha nettamente surclassato l'Ajax in casa propria 6-1. A sorpresa, i nerazzurri battono il Barcellona per 1-0 grazie ad un gol di Hakan Calhanoglu.