Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli tra le stelle”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Champions League, con i risultati di Napoli e Inter . La squadra di Spalletti perde contro il Liverpool 2-0 ma passa il girone da primo classificato grazie ad una migliore differenza reti rispetto ai 'Reds', mentre l' Inter cade in casa del Bayern Monaco 2-0 e chiude il proprio girone al secondo posto.

Questa sera, invece, toccherà al Milan che con un solo punto contro il Salisburgo otterrebbe la qualificazione agli ottavi di Champions. Scenderà in campo anche la Juventus: nonostante siano già eliminati, i bianconeri affronteranno il PSG e vorranno ottenere il pass per i play off di Europa League. Infine spazio dedicato al baby talento della Roma Volpato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).