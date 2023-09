Premio Gentlemen Fair Play, Calabria in lizza per il dopo Tonali | News

Davide Calabria, terzino del Milan, è uno dei nomi in lizza per il Premio Gentlemen Fair Play, vinto l'anno scorso da Sandro Tonali

Ne parla il quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Davide Calabria, si legge, affronterà in un derby anticipato Lautaro Martinez. Mentre a livello di dirigenza saranno premiati il nerazzurro Beppe Marotta e il rossonero Franco Baresi. Riconoscimento previsto anche per il Monza e per il suo amministratore delegato Adriano Galliani. LEGGI ANCHE: Inter-Milan, il derby anche in panchina. Ecco le soluzioni di Inzaghi e Pioli