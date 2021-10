Porto-Milan: tanti assenti, ma Ibra c’è. Mercato, bomber a costo zero

Tanto spazio, sui quotidiani sportivi oggi in edicola, per il Milan di Stefano Pioli, che, reduce dal successo in rimonta, 3-2 sul Verona di sabato scorso a 'San Siro', già si è tuffato con cuore, mente e gambe alla partita di domani sera in Champions League. In programma, infatti, al 'do Dragão', c'è un Porto-Milan da vincere a tutti i costi se i rossoneri vorranno coltivare ancora qualche speranza di passare il girone. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sul Diavolo uscite nella mattinata odierna.