Polverosi: “Adli e De Ketelaere? Il Milan può scegliere in un piccolo paradiso”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato dei movimenti di calciomercato della Serie A, trovando un filo rosso che unisce idealmente tutti: ovvero la fantasia. Non è infatti difficile notare come sia stia puntando sull'estro dei calciatori per migliorare le squadre italiane in vista del campionato che sta per iniziare. Questa l'analisi apparsa sul 'Corriere dello Sport'.