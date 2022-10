Pioli a sostegno di Save The Children per combattere la fame nel mondo

Save The Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, sta lavorando senza sosta per fermare questa tragedia in corso. Mi servono fondi urgenti per la più grave emergenza alimentare del 21° secolo, per intervenire subito in paesi come la Somalia, dove un bambino su 6 è affetto dalla forma di malnutrizione più letale.